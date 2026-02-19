США тиснуть на НАТО для обмеження участі України у саміті в Анкарі влітку, – ЗМІ

Сполучені Штати тиснуть на союзників по НАТО з вимогою не допускати формальної участі України та ще низки країн у щорічному саміті Альянсу, який має відбутися в липні 2026 року в Анкарі.

Серед країн, яких США не хочуть бачити на заході, опинилися і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, Австралія, Нова Зеландія, Японія і Південна Корея. Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Що означає позиція США щодо саміту?

На думку співрозмовників, це свідчить про бажання Вашингтона розглядати НАТО виключно євроатлантичним оборонним союзом і поступово відмовитися від його ширшої ролі у врегулюванні криз та глобальних партнерствах.

Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, попри тиск американської сторони з цього приводу, Україну та вищезгаданих партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону все ж можуть запросити на супутні заходи, пов'язаних з самітом.

Водночас співробітники НАТО запропонували скасувати публічний форум, ідеться супутній захід саміту, який зазвичай збирає лідерів держав, експертів з оборони та урядовців на дискусійних панелях і підвищує видимість саміту.

Один зі співрозмовників розповів, що на полях саміту також хочуть провести Форум оборонної промисловості НАТО, учасників поінформували, що подібний крок спрямований на скорочення витрат в умовах браку ресурсів.

Два дипломати вважають, що вищезгадане рішення також могло бути частково зумовлене тиском Сполучених Штатів з огляду на ширшу кампанію Вашингтона стосовно скорочення фінансування міжнародних організацій.

Своєю чергою інший дипломат зазначив виданню, що подібні кроки є дуже шкідливими, особливо тоді, коли Альянс намагається переконати суспільство в необхідності своєї роботи та потреби збільшення оборонних витрат.

Як погіршилися відносини США та Європи?