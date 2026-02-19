США тиснуть на НАТО для обмеження участі України у саміті в Анкарі влітку, – ЗМІ
- США тиснуть на союзників по НАТО, щоб обмежити участь України та партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону в саміті Альянсу.
- Вашингтон прагне зосередити НАТО як євроатлантичний оборонний союз, відмовляючись від ширших глобальних партнерств.
Сполучені Штати тиснуть на союзників по НАТО з вимогою не допускати формальної участі України та ще низки країн у щорічному саміті Альянсу, який має відбутися в липні 2026 року в Анкарі.
Серед країн, яких США не хочуть бачити на заході, опинилися і партнери з Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема, Австралія, Нова Зеландія, Японія і Південна Корея. Про це пише Politico з посиланням на джерела.
Що означає позиція США щодо саміту?
На думку співрозмовників, це свідчить про бажання Вашингтона розглядати НАТО виключно євроатлантичним оборонним союзом і поступово відмовитися від його ширшої ролі у врегулюванні криз та глобальних партнерствах.
Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, попри тиск американської сторони з цього приводу, Україну та вищезгаданих партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону все ж можуть запросити на супутні заходи, пов'язаних з самітом.
Водночас співробітники НАТО запропонували скасувати публічний форум, ідеться супутній захід саміту, який зазвичай збирає лідерів держав, експертів з оборони та урядовців на дискусійних панелях і підвищує видимість саміту.
Один зі співрозмовників розповів, що на полях саміту також хочуть провести Форум оборонної промисловості НАТО, учасників поінформували, що подібний крок спрямований на скорочення витрат в умовах браку ресурсів.
Два дипломати вважають, що вищезгадане рішення також могло бути частково зумовлене тиском Сполучених Штатів з огляду на ширшу кампанію Вашингтона стосовно скорочення фінансування міжнародних організацій.
Своєю чергою інший дипломат зазначив виданню, що подібні кроки є дуже шкідливими, особливо тоді, коли Альянс намагається переконати суспільство в необхідності своєї роботи та потреби збільшення оборонних витрат.
Як погіршилися відносини США та Європи?
Politico повідомляло, що на нещодавній Мюнхенській конференції з безпеки європейські лідери фактично визнали, що їхні відносини зі Сполученими Штатами переживають одну з найглибших криз за десятиліття.
Заступник Пентагону Ембрідж Колбі заявляв, що США не планують виходити з блоку, але світ повернувся до епохи "політики сили" і зараз Альянс нібито "не справляється зі своїми завданнями", тому потрібні зміни.
Водночас одразу декілька європейських держав відкрито підтримують ідею переговорів про створення власного ядерного стримування на додаток до американського на тлі падіння довіри до США.