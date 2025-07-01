Следующий саммит НАТО состоится в июле 2026 года в Анкаре, – Эрдоган
- Следующий саммит НАТО состоится в июле 2026 года в Анкаре, столице Турции.
- Об этом объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства 30 июня.
Следующий саммит НАТО состоится в июле 2026 года. Он пройдет в Анкаре, столице Турции.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Sabah.
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Где будет проходить следующий саммит НАТО
В июле 2026 года столица Турции Анкара станет местом проведения следующего саммита лидеров стран-членов НАТО. Об этом 30 июня объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства.
На саммите глав государств и правительств НАТО 2026 года мы будем принимать лидеров НАТО в нашей столице, Анкаре, и подготовим почву для принятия очень важных решений,
– заявил президент Турции.
Он также подтвердил, что саммит пройдет в июле следующего года.
Напомним, что последняя встреча лидеров стран-членов Альянса состоялась 24 – 25 июня 2025 года в Гааге. Это был первый саммит под руководством нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте.