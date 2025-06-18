На одну страницу и без упоминания об Украине: "Радио Свобода" рассказало о коммюнике саммита НАТО
- Коммюнике саммита НАТО не будет содержать упоминания об Украине.
- Текст коммюнике все еще редактируется и может измениться, но ожидается, что он будет короче и займет одну страницу.
Коммюнике саммита НАТО в этом году будет сильно отличаться от предыдущих лет. Ведь оно будет коротким и не будет содержать упоминания об Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".
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Почему на Саммите НАТО в Гааге не вспомнят об Украине
Саммит НАТО привлекает внимание, ведь события вокруг него демонстрируют изменения в отношении Украины. Политики стремятся избежать нового конфликта между Киевом и Вашингтоном.
По данным собеседников, Украину в декларации не планируют упоминать, а Россию снова назовут долгосрочной угрозой. Также союзники обязуются поднять уровень расходов на оборону до 5 процентов ВВП. Дедлайн – 2032 год. Однако это обязательство могут пересмотреть в 2029-м,
– сказано в материале.
Именно в 2029 году завершится нынешняя каденция Трампа, который настаивает на повышении расходов на оборону.
Еще источники "Радио Свобода" утверждают, что на саммите могут встретиться Зеленский и Трамп. Но президент Украины выступит не на самом саммите, а на Форуме оборонных индустрий.
Текст коммюнике еще редактируют, поэтому он может измениться. Но предварительно документ будет значительно короче и займет всего одну страницу.