Будет и тема Украины: Рютте рассказал, о чем будут говорить на саммите НАТО в Гааге

32 страны, входящие в НАТО, встретятся на саммите Альянса в Гааге. Лидеры государств-участников обсудят дальнейшую военную поддержку Украины. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, чего ожидает от саммита.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова Рютте на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом, передает "Европейская правда".

Смотрите также Европа пытается не сорвать саммит НАТО: чем он важен для Украины

О чем будут говорить члены НАТО

Среди тем, которые лидеры стран НАТО обсудят в Гааге, будет военная помощь Украине и поддержка от партнеров, пока в стране продолжаются боевые действия. Марк Рютте говорит, что встреча должна окончательно утвердить, что страны "никогда не вернутся к повторению того, что было с Минскими договоренностями"

Государства-члены НАТО хотят убедиться, что поддержка Украины есть в лучшей позиции для продолжения борьбы. Также партнеры надеются, что заключенное после боевых действий соглашение будет длительным.

Что касается Украины, это также будет темой обсуждения на саммите, мы должны убедиться, что Украина, пока продолжается борьба, получит всю возможную коллективную поддержку, чтобы иметь лучшую возможную позицию для ее продолжения, – сказал генсек НАТО.

Также Рютте отметил, что странам НАТО также стоит заботиться о своей безопасности. Так если страны, имея экономику объемом в 50 триллионов, выделят средства на оборону, то действительно будут способны защитить себя от любых врагов.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте должен решить, будет ли присутствовать на саммите в Гааге Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией. Ранее глава Альянса говорил, что детали проведения встречи еще согласовываются, как и список приглашенных гостей.