Это была демонстрация силы, – Бессент о приглашении "неконтролируемого соседа" Путина на Аляску
- По словам Бессента, встреча Трампа и Путина на Аляске была демонстрацией силы со стороны США, показывая военную технику на земле, которая ранее принадлежала России.
- Бессент уверен, что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным состоится, ведь это единственный способ завершить конфликт.
15 августа в Анкоридже прошла встреча Трампа и Путина. Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал приглашение российского диктатора на Аляску.
Он назвал это "демонстрацией силы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Бессента в программе "Squawk Box" на CNBC.
Смотрите также Россия пошла на уступки почти сразу во время встречи на Аляске, – Виткофф
Что сказал Бессент о саммите на Аляске?
Скотт Бессент отметил, что, что Трамп пригласил Путина на землю, которая была ранее российской.
Аляска была демонстрацией силы президента Трампа. Он пригласил президента Путина на землю, которой ранее владели россияне. Он продемонстрировал огромное количество военной техники, а затем совершил полет. Это было что-то вроде приглашения неконтролируемого соседа в ваш дом и показ ему вашего чехла для оружия,
– отметил министр финансов США.
Он также добавил, что встреча Зеленского и Трампа, а впоследствии и европейских лидеров, была "очень хорошая". А кульминацией стал звонок Путину.
Бессент "твердо убежден", что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным состоится.
"И это единственный способ положить конец этому конфликту – заставить обе стороны разговаривать", – сказал Бессент.
Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?
- Во время визита Зеленского в Белый дом Трамп заявил, что начал работу над организацией встречи с Путиным встречи с Путиным. Он добавил, что российская сторона требует провести сначала двусторонний саммит с Зеленским и Путиным, а затем – трехсторонний с участием Трампа.
- Пока неизвестно, когда и где пройдет встреча окончательно неизвестно. В то же время СМИ предполагают, что это может состояться в Венгрии. Была и неподтвержденная информация о возможной дате – 22 августа.
- Макрон выдвинул предложение, чтобы Зеленский и Путин встретились, к примеру, в Женеве. Швейцария уже заявила, что готова дать иммунитет Путину от ареста.
- В то же время в мировых СМИ не верят в успехи этого саммита и отмечают, что прорыва в переговорах не стоит ожидать.