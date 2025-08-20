15 августа в Анкоридже прошла встреча Трампа и Путина. Министр финансов США Скотт Бессент прокомментировал приглашение российского диктатора на Аляску.

Он назвал это "демонстрацией силы". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Бессента в программе "Squawk Box" на CNBC.

Что сказал Бессент о саммите на Аляске?

Скотт Бессент отметил, что, что Трамп пригласил Путина на землю, которая была ранее российской.

Аляска была демонстрацией силы президента Трампа. Он пригласил президента Путина на землю, которой ранее владели россияне. Он продемонстрировал огромное количество военной техники, а затем совершил полет. Это было что-то вроде приглашения неконтролируемого соседа в ваш дом и показ ему вашего чехла для оружия,

– отметил министр финансов США.

Он также добавил, что встреча Зеленского и Трампа, а впоследствии и европейских лидеров, была "очень хорошая". А кульминацией стал звонок Путину.

Бессент "твердо убежден", что двусторонняя встреча между Зеленским и Путиным состоится.

"И это единственный способ положить конец этому конфликту – заставить обе стороны разговаривать", – сказал Бессент.

Что известно о возможной встрече Зеленского и Путина?