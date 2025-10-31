Жесткие требования России помешали "мирному саммиту" Путина с Трампом, – FT

Запланированный "мирный саммит" Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште отменен, вероятно, из-за отказа России идти на компромиссы относительно своих требований к Украине. Решение приняли после напряженного разговора между российскими представителями и США.

Однако Трамп не исключает будущую встречу с Путиным. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

Какие требования России помешали "мирному саммиту"?

Через несколько дней после договоренностей о проведении саммита в Будапеште, на котором должно было состояться обсуждение вариантов завершения войны России против Украины, российский МИД направил в Вашингтон меморандум с жесткими требованиями Кремля. Среди них – территориальные уступки Украины, значительное сокращение ее войска и гарантии, что страна никогда не вступит в НАТО.

По информации дипломатических источников, саммит отменили из-за отказа России от компромисса по урегулированию войны в Украине. Такое решение Трамп принял после довольно напряженного телефонного разговора между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Американские чиновники выразили сомнение относительно продуктивности переговоров в Будапеште. Их поразила устойчивая позиция Лаврова, который в сентябре во время короткой встречи с Рубио в Нью-Йорке повторил бескомпромиссные заявления и ложно утверждал, что Украина якобы находится под властью "нацистов".

В то же время Трамп заявляет, что готов встретиться с россиянами, "когда и где, по его мнению, может быть достигнут прогресс".

Как планировалась встреча в Будапеште?