"Украинцы были против": Рубио объяснил, почему саммит в Анкоридже стал провалом для России

В прошлом году в Анкоридже состоялся саммит Владимира Путина и Дональда Трампа, посвященный войне в Украине. Марко Рубио объяснил, почему он не принес результата.

По словам Рубио, на саммите россияне озвучили свои предложения по прекращению войны. В то же время они оказались неприемлемыми для Киева. Об этом госсекретарь США заявил журналистам в Манисе 23 июля, сообщает 24 Канал.

Почему саммит в Анкоридже оказался безуспешным?

По словам Рубио, предложения россиян касались раздела украинских территорий. Однако Киев выступил против этого. Именно поэтому подход, предложенный Кремлем, не увенчался успехом.

Госсекретарь США пояснил, что мирное соглашение можно заключить только тогда, когда обе стороны конфликта согласятся на него. "А украинцы не согласились", – добавил политик.

Кроме того, Рубио не считает предложения россиян актуальными сегодня. Учитывая текущую ситуацию в войне, Украина еще менее вероятно согласится на них.

Поэтому, по мнению госсекретаря США, если мир наступит, то это произойдет уже на новых условиях. "Мы готовы предложить некоторые из них", – уточнил он.

Рубио подчеркнул, что США готовы сыграть любую конструктивную роль, которая поможет положить конец этой войне.

Но для этого необходимо решение, с которым согласятся и Россия, и Украина. Этого не произойдет на пресс-конференции. Это не решится в ходе одной встречи здесь, на Филиппинах. Для этого нужна большая работа,

– отметил госсекретарь.

По словам Рубио, Дональд Трамп считает войну в Украине "бессмысленной" и "ненужной".

Госсекретарь заявил, что США уже пытались способствовать мирному урегулированию войны, однако тогда эти усилия не принесли результата.

По его словам, если сейчас обстоятельства изменились и появился реальный шанс добиться прогресса, Вашингтон готов вновь присоединиться к этому процессу.

Напомним, что эти заявления Рубио прозвучали после его встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым в Манисе. Она длилась всего полчаса.