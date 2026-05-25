Россия "атаковала" самолет министра обороны Британии: у него выключился GPS-сигнал

На прошлой неделе глава минобороны Британии Джон Гилли посетил британских военных в Эстонии. Когда же министр возвращался домой, Россия заглушила GPS-сигнал его самолета.

Инцидент произошел 21 мая возле российской границы. Об этом сообщает BBC.

Что известно о глушении GPS-сигнала самолета Гилли?

Из-за атаки пилоты вынуждены были перейти на другую систему навигации, потому что GPS самолета не работал в течение всего трехчасового полета.

Пока неизвестно, был ли борт с Гилли преднамеренной целью российских военных. Впрочем, маршрут самолета можно было отследить на сайтах мониторинга авиарейсов.

Напомним, что в 2024 году самолет Королевских ВВС Великобритании, на борту которого находился тогдашний министр обороны Грант Шеппс, также подвергся глушению GPS-сигнала во время полета вблизи российской территории.

В 2025 году подобный инцидент произошел с самолётом фон дер Ляйен. Председатель Еврокомиссии летела в Болгарию на дипломатическую встречу, однако во время полета пилоты столкнулись с серьезными проблемами в работе навигационных систем из-за глушения GPS-сигнала. Во время захода на посадку GPS в районе аэропорта фактически прекратил работать. Из-за этого пилот был вынужден около часа кружить над аэропортом, а затем совершил посадку вручную, используя бумажные карты.

Для россиян это уже давняя практика. Они постоянно глушат GPS-сигналы над странами Балтии, создавая большие проблемы для гражданской авиации.

Эксперты говорят, что есть несколько источников глушения GPS-сигнала: один расположен в Калининграде, другой создает помехи в районе Эстонии и Финляндии, а еще один влияет на север Норвегии и Финляндии.

По данным неназванного высокопоставленного чиновника, которого цитирует Financial Times, одна из версий заключается в том, что Россия таким образом пытается "защитить" Калининград от возможных украинских атак дронов. При этом Москва не признает причастности к глушению GPS в регионе Балтийского моря. Финское агентство транспорта и связи Traficom также считает, что препятствия над Балтикой, вероятно, связаны с противодействием беспилотникам.

В то же время британский аналитик Кир Джайлз считает, что Россия использует вмешательство в GPS как с наступательной, так и с оборонительной целью. По его мнению, это может быть как проверка способности нарушать работу инфраструктуры Европы, так и способ защиты от возможных ракетных ударов и дронов.