Самолет президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен имел проблемы с посадкой в Болгарии из-за глушения его GPS-сигнала. Президент США отреагировал на это довольно своеобразно.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дональда Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

Смотрите также Самолет фон дер Ляйен не мог приземлиться из-за глушения GPS: в Европе подозревают Россию, – FT

Что Трамп думает о ситуации с самолетом президента Еврокомиссии?

Так, в ответ на вопрос об инциденте с Урсулой фон дер Ляйен Дональд Трамп отметил, что у нее "было интересное событие". Американский лидер назвал главу Еврокомиссии "выдающейся женщиной" и добавил, что НАТО обеспокоено ситуацией.

Трамп указал, что "никто не знает", из-за чего у самолета главы Еврокомиссии перестал работать GPS.

Но у нее забрали возможность использовать телефон. Знаете, иногда это хорошо. Если бы такое когда-то произошло со мной, я был бы счастлив,

– добавил президент США.

Что произошло с самолетом Урсулы фон дер Ляйен? 1 сентября президент Еврокомиссии направлялась в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым. Однако во время захода на посадку система GPS во всей зоне аэропорта полностью вышла из строя. Из-за неисправности пилот был вынужден в течение часа кружить над аэропортом, после чего решил совершить ручную посадку с помощью бумажных карт. Подозревают, что к инциденту причастна Россия. Болгарские власти говорят, что такие случаи стали "почти ежедневной практикой" на восточном фланге ЕС.

Другие заявления Дональда Трампа 2 сентября