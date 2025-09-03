Літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн мав проблеми з посадкою в Болгарії через глушіння його GPS-сигналу. Президент США відреагував на це досить своєрідно.

Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Що Трамп думає про ситуацію з літаком президентки Єврокомісії?

Так, у відповідь на питання про інцидент з Урсулою фон дер Ляєн Дональд Трамп зазначив, що у неї "була цікава подія". Американський лідер назвав главу Єврокомісії "видатною жінкою" і додав, що НАТО стурбоване ситуацією.

Трамп вказав, що "ніхто не знає", через що у літака очільниці Єврокомісії перестав працювати GPS.

Але у неї забрали можливість використовувати телефон. Знаєте, інколи це добре. Якби таке колись сталося зі мною, я був би щасливий,

– додав президент США.

Що сталося з літаком Урсули фон дер Ляєн? 1 вересня президентка Єврокомісії прямувала до Пловдива, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Однак під час заходу на посадку система GPS у всій зоні аеропорту повністю вийшла з ладу. Через несправності пілот був змушений протягом години кружляти над аеропортом, після чого вирішив здійснити ручну посадку за допомогою паперових карт. Підозрюють, що до інциденту причетна Росія. Болгарська влада каже, що такі випадки стали "майже щоденною практикою" на східному фланзі ЄС.

