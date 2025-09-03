"Я був би щасливим": Трамп дивно відреагував на інцидент з літаком Урсули фон дер Ляєн
- Літак Урсули фон дер Ляєн екстрено приземлився в Болгарії через глушіння GPS-сигналу, підозрюють причетність Росії.
- Дональд Трамп відреагував на інцидент, назвавши його "цікавою подією" і зазначив, що був би щасливий, якби у нього забрали можливість використовувати телефон.
Літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн мав проблеми з посадкою в Болгарії через глушіння його GPS-сигналу. Президент США відреагував на це досить своєрідно.
Про це повідомляє 24 Канал з посилання на заяву Дональда Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.
Що Трамп думає про ситуацію з літаком президентки Єврокомісії?
Так, у відповідь на питання про інцидент з Урсулою фон дер Ляєн Дональд Трамп зазначив, що у неї "була цікава подія". Американський лідер назвав главу Єврокомісії "видатною жінкою" і додав, що НАТО стурбоване ситуацією.
Трамп вказав, що "ніхто не знає", через що у літака очільниці Єврокомісії перестав працювати GPS.
Але у неї забрали можливість використовувати телефон. Знаєте, інколи це добре. Якби таке колись сталося зі мною, я був би щасливий,
– додав президент США.
Що сталося з літаком Урсули фон дер Ляєн?
1 вересня президентка Єврокомісії прямувала до Пловдива, щоб зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим. Однак під час заходу на посадку система GPS у всій зоні аеропорту повністю вийшла з ладу.
Через несправності пілот був змушений протягом години кружляти над аеропортом, після чого вирішив здійснити ручну посадку за допомогою паперових карт. Підозрюють, що до інциденту причетна Росія.
Болгарська влада каже, що такі випадки стали "майже щоденною практикою" на східному фланзі ЄС.
Інші заяви Дональда Трампа 2 вересня
Під час пресконференції Дональд Трамп прокоментував чутки про свою смерть. Президент США назвав їх "фейковими новинами". "Я два дні не давав пресконференцій, і вони сказали: "З ним щось не так", – додав він.
Окрім того, американський лідер зробив загадкову заяву про Володимира Путіна: "Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Ви дізнаєтеся про них за кілька днів".
Трамп зазначив, що кілька днів тому у нього відбулася дуже гарна зустріч з Путіним. За його словами, якщо з цього нічого не вийде, то США займуть іншу позицію.
Трамп стверджує, що нові тарифи США забезпечили країні "вигідне становище" і завдяки цьому вдалося уникнути "економічної катастрофи".