Слепо верит в это: Трамп допустил роковую ошибку в отношениях с Беларусью

Все чаще появляются сообщения о смягчении санкций против Беларуси. В частности, в Bloomberg сообщили, что США якобы рассматривают варианты возобновления экспорта белорусского калия – одного из главных источников доходов режима Александра Лукашенко.

Политолог, американистка, кандидат исторических наук Александра Филипенко рассказала 24 Каналу, что в Вашингтоне могут рассматривать новый подход к Беларуси и искать способ влияния на Россию через режим Александра Лукашенко. Но этот подход может стать большой ошибкой для политики Трампа.

Смотрите также Ядерный покер на пороге НАТО: почему "последний аргумент" Путина и Лукашенко больше не пугает мир

По данным Bloomberg, США просят Украину и страны ЕС ослабить ограничения на экспорт белорусского калия и восстановить его транзит.

На что рассчитывает Трамп

В Белом доме до сих пор существует довольно уверенное представление, что Беларусь можно постепенно "оттянуть" от России и выстроить с Минском отдельный канал влияния.

Я стараюсь оставлять за скобками свое мнение, но есть какая-то странная уверенность, что можно оторвать Минск от Москвы. Я не знаю, откуда она взялась и почему она есть, но в Белом доме она точно присутствует,

– отметила Филипенко.

Это связано с политикой Дональда Трампа: мол, с Александром Лукашенко можно договариваться, а через него – даже влиять на Москву. Но такая логика выглядит скорее как политическая надежда, чем четко подтвержденная стратегия.

Что Трамп задумал по Беларуси: смотреть видео

На этом фоне периодически происходят обмены и освобождение политзаключенных. Это подается как гуманитарный шаг и положительный результат переговоров.

Но возникает вопрос о "цене" таких договоренностей. Не идет ли речь о возможных уступках в санкциях против Беларуси и дополнительном давлении на страны ЕС и соседей Украины.

Филипенко видит большую ошибку в подобной стратегии, ведь откуда именно берется такая оценка и насколько она соответствует реальности, остается открытым.

Интересно, что и политолог Игорь Чаленко считает, что сейчас происходит попытка Запада "расшатать" союз Беларуси с Россией, но у Лукашенко почти нет пространства для маневра – он слишком зависит от Москвы, поэтому быстрых изменений ожидать не стоит.

США начали сближаться с Беларусью: что известно

США решили отменить санкции против белорусского государственного предприятия "Беларуськалий", которое является ключевым производителем и экспортером калийных удобрений и важным источником валютных поступлений для Беларуси. Решение имеет большое экономическое значение, ведь "Беларуськалий" входит в число крупнейших мировых поставщиков калийных удобрений и до санкций приносил стране миллиардные доходы.

Спецпредставитель президента США Джон Коул во время визита в Минск объявил о снятии санкций с ряда белорусских банков и предприятий, в частности с Белорусского Министерства финансов, Банка развития Беларуси и Белинвестбанка.

По словам Игоря Рейтеровича, США делают это как часть политики администрации Трампа: они пытаются "перетягивать" даже авторитарные страны на свою сторону, чтобы уменьшить влияние Китая и России. В случае Беларуси это выглядит как попытка оторвать ее от орбиты Москвы (и частично Пекина), используя снятие санкций как инструмент политического влияния и торга.