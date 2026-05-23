Что на самом деле стоит за ядерной истерикой диктаторов и почему "красные линии" окончательно превратились в фантомные боли агрессора. Читайте об этом далее в эксклюзивном материале 24 Канала.

Акт І. Белорусский плацдарм: Суверенитет в обмен на кнопку

Официальный Минск окончательно сбросил маску "миротворца", де-факто подписав акт о капитуляции собственного суверенитета. Превращение Беларуси в ядерный хаб России – это не стратегическое усиление, а ловушка для самого Александра Лукашенко.

Как отмечают эксперты в эфирах 24 Канала, белорусский диктатор пытается выторговать себе право на жизнь, превращая свою страну в мишень.

Милитаризация Беларуси – это не об обороне. Это о том, как один загнанный в угол диктатор помогает другому имитировать величие. Лукашенко боится, что однажды утром он проснется в реальности, где его "армия" – это лишь конвой для российских ракетных установок. Ядерное оружие в его руках выглядит так же неуместно, как средневековый топор в руках террориста: опасный, но бесперспективный,

– констатирует авторская аналитика канала.

Акт II. Технологический блеф: "Ядерная палка" из ржавчины и пропаганды

Самым большим открытием последних месяцев стало сомнение в технической способности России вообще реализовать свои угрозы.

Политтехнолог Тарас Загородний метко сравнивает российские ядерные учения с плохой театральной постановкой. За фасадом "грозных ракет" скрывается глубокая деградация военно-промышленного комплекса.

Мы видим не испытание оружия, а испытание нервов. Россия сегодня – это игрок, который постоянно повышает ставки, не имея на руках даже пары валетов. Настоящее испытание – это гриб над полигоном, но Путин боится его проводить, потому что ракета может просто не взлететь или взорваться в шахте. Это "цирк на проволоке", рассчитан на западного обывателя, который еще помнит страхи Холодной войны,

– отмечает Загородний.

Акт ІІІ. Китайский фактор: Шерхан, Табаки и ядерная тишина

Особого цинизма ядерным играм добавляет их тайминг. Путин активировал "атомную карту" именно во время визита в Пекин, пытаясь доказать Си Цзиньпину свою полезность. Однако эффект оказался обратным.

Для Китая, который выстраивает образ "стабильной сверхдержавы", ядерные конвульсии Москвы – это моветон, мешающий бизнесу.

Путин окончательно закрепился в роли Табаки при китайском Шерхане. Он размахивает ядерной дубинкой, надеясь на одобрительный кивок хозяина Пекина, но Си Цзиньпин смотрит на это с холодным отвращением. Пекину нужна послушная бензоколонка, а не сумасшедший сосед со спичками возле бензобака. Россия борется за многополярный мир, но в этом мире она – лишь сырьевой приложение с ядерным прицепом, который всем мешает,

– звучит в материале.

Финал: Победа над страхом

Главный итог ядерного шантажа 2024 – 2026 годов – это его полная девальвация. Украина доказала: можно уничтожать штабы ФСБ, жечь стратегические НПЗ и топить флот "ядерной державы", и небо не упадет на землю.

Украина перешла Рубикон страха. Пока они проводят учения, мы проводим демонтаж их логистики. Мы воюем будущим – дронами, искусственным интеллектом и сетецентричной войной. А они пытаются напугать нас ржавчиной 70-х годов. Когда картинка реального поля боя становится для врага "черным экраном" из-за блокировки технологий, ни одна ядерная кнопка не поможет, потому что ты не знаешь, куда давить,

– заключает 24 Канал.

Эпоха ядерного табу закончилась не взрывом, а громким смехом тех, кто прекратил бояться бумажного тигра.