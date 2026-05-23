Що насправді стоїть за ядерною істерикою диктаторів та чому "червоні лінії" остаточно перетворилися на фантомні болі агресора. Читайте про це далі в екслюзивному матеріалі 24 Каналу.

Акт І. Білоруський плацдарм: Суверенітет в обмін на кнопку

Офіційний Мінськ остаточно скинув маску "миротворця", де-факто підписавши акт про капітуляцію власного суверенітету. Перетворення Білорусі на ядерний хаб Росії – це не стратегічне посилення, а пастка для самого Олександра Лукашенка.

Як зазначають експерти в ефірах 24 Каналу, білоруський диктатор намагається виторгувати собі право на життя, перетворюючи свою країну на мішень.

Мілітаризація Білорусі – це не про оборону. Це про те, як один загнаний у кут диктатор допомагає іншому імітувати велич. Лукашенко боїться, що одного ранку він прокинеться в реальності, де його "армія" – це лише конвой для російських ракетних установок. Ядерна зброя в його руках має такий самий недоречний вигляд, як середньовічна сокира в руках терориста: небезпечний, але безперспективний,

– констатує авторська аналітика каналу.

Акт ІІ. Технологічний блеф: "Ядерна палиця" з іржі та пропаганди

Найбільшим відкриттям останніх місяців став сумнів у технічній спроможності Росії взагалі реалізувати свої погрози.

Політтехнолог Тарас Загородній влучно порівнює російські ядерні навчання з поганою театральною постановою. За фасадом "грізних ракет" ховається глибока деградація військово-промислового комплексу.

Ми бачимо не випробування зброї, а випробування нервів. Росія сьогодні – це гравець, який постійно підвищує ставки, не маючи на руках навіть пари валетів. Справжнє випробування – це гриб над полігоном, але Путін боїться його проводити, бо ракета може просто не злетіти або вибухнути в шахті. Це "цирк на дроті", розрахований на західного обивателя, який ще пам'ятає страхи Холодної війни,

– зазначає Загородній.

Акт ІІІ. Китайський фактор: Шерхан, Табакі та ядерна тиша

Особливого цинізму ядерним іграм додає їхній таймінг. Путін активував "атомну карту" саме під час візиту до Пекіна, намагаючись довести Сі Цзіньпіну свою корисність. Проте ефект виявився зворотним.

Для Китаю, який вибудовує образ "стабільної наддержави", ядерні конвульсії Москви – це моветон, що заважає бізнесу.

Путін остаточно закріпився в ролі Табакі при китайському Шерхані. Він розмахує ядерною дубинкою, сподіваючись на схвальний кивок господаря Пекіна, але Сі Цзіньпін дивиться на це з холодною відразою. Пекіну потрібна слухняна бензоколонка, а не божевільний сусід із сірниками біля бензобака. Росія бореться за багатополярний світ, але в цьому світі вона – лише сировинний додаток із ядерним причепом, який усім заважає,

– звучить у матеріалі.

Фінал: Перемога над страхом

Головний підсумок ядерного шантажу 2024 – 2026 років – це його повна девальвація. Україна довела: можна нищити штаби ФСБ, палити стратегічні НПЗ і топити флот "ядерної держави", і небо не впаде на землю.

Україна перейшла Рубікон страху. Поки вони проводять навчання, ми проводимо демонтаж їхньої логістики. Ми воюємо майбутнім – дронами, штучним інтелектом і мережецентричною війною. А вони намагаються налякати нас іржою 70-х років. Коли картинка реального поля бою стає для ворога "чорним екраном'"через блокування технологій, жодна ядерна кнопка не допоможе, бо ти не знаєш, куди тиснути,

– підсумовує 24 Канал.

Епоха ядерного табу закінчилася не вибухом, а гучним сміхом тих, хто припинив боятися паперового тигра.