Політологиня, американістка, кандидатка історичних наук Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що у Вашингтоні можуть розглядати новий підхід до Білорусі та шукати спосіб впливу на Росію через режим Олександра Лукашенка. Але цей підхід може стати великою помилкою для політики Трампа.

За даними Bloomberg, США просять Україну та країни ЄС послабити обмеження на експорт білоруського калію й відновити його транзит.

На що розраховує Трамп

У Білому домі досі існує доволі впевнене уявлення, що Білорусь можна поступово "відтягнути" від Росії та вибудувати з Мінськом окремий канал впливу.

Я намагаюся залишати за дужками свою думку, але є якась дивна впевненість, що можна відірвати Мінськ від Москви. Я не знаю, звідки вона взялася і чому вона є, але в Білому домі вона точно присутня,

– зауважила Філіпенко.

Це пов'язано із політикою Дональда Трампа: мовляв, з Олександром Лукашенком можна домовлятися, а через нього – навіть впливати на Москву. Але така логіка виглядає радше як політична надія, ніж чітко підтверджена стратегія.

На цьому тлі періодично відбуваються обміни та звільнення політв'язнів. Це подається як гуманітарний крок і позитивний результат перемовин.

Але виникає питання про "ціну" таких домовленостей. Чи не йдеться про можливі поступки у санкціях проти Білорусі та додатковий тиск на країни ЄС і сусідів України.

Філіпенко бачить велику помилку в подібній стратегії, адже звідки саме береться така оцінка і наскільки вона відповідає реальності, залишається відкритим.

Цікаво, що і політолог Ігор Чаленко вважає, що зараз відбувається спроба Заходу "розхитати" союз Білорусі з Росією, але у Лукашенка майже немає простору для маневру – він надто залежить від Москви, тому швидких змін очікувати не варто.

США почали зближуватись з Білоруссю: що відомо

США вирішили скасувати санкції проти білоруського державного підприємства "Білоруськалій", яке є ключовим виробником і експортером калійних добрив та важливим джерелом валютних надходжень для Білорусі. Рішення має велике економічне значення, адже "Білоруськалій" входить до найбільших світових постачальників калійних добрив і до санкцій приносив країні мільярдні доходи.

Спецпредставник президента США Джон Коул під час візиту до Мінська оголосив про зняття санкцій із низки білоруських банків і підприємств, зокрема з Білоруського Міністерства фінансів, Банку розвитку Білорусі та Белінвестбанку.

За словами Ігоря Рейтеровича, США роблять це як частину політики адміністрації Трампа: вони намагаються "перетягувати" навіть авторитарні країни на свій бік, щоб зменшити вплив Китаю і Росії. У випадку Білорусі це виглядає як спроба відірвати її від орбіти Москви (і частково Пекіна), використовуючи зняття санкцій як інструмент політичного впливу та торгу.