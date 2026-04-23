Не все так просто, – политолог разобрал, что не так с новым пакетом санкций ЕС против России
Евросоюз таки согласовал 20 пакет санкций против России. Однако, к сожалению, один важный запрет там так и не ввели.
Как рассказал 24 Каналу политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, бесспорно хорошо, что 20 пакет санкций наконец приняли. Венгрия и Словакия не блокировали его из-за восстановления транзита по нефтепроводу "Дружба". Но не все так просто.
Что не приняли в 20 пакете санкций?
По словам Фесенко, пока Евросоюз отложил полный запрет на предоставление морских услуг российским судам, которые перевозят нефть и нефтепродукты. Фактически теневой флот РФ до сих пор могут проходить обслуживание в ЕС.
Это могли полностью запретить. Но пока такие ограничения отложили. Санкции против теневого флота действуют, но полного запрета здесь еще нет,
– отметил Фесенко.
При этом послы ЕС согласовали этот запрет "в принципе". Однако там отложили решение до координации со странами G7.
Обратите внимание! Соединенные Штаты продлили временное ослабление санкций против российской нефти, которая уже загружена на суда. Оно будет действовать до 16 мая.
