Между США и Россией неизбежны противоречия, но что-то сдерживает Трампа от решительных действий

Дональд Трамп опасается, что если сейчас США будут давить на Россию введением новых радикальных санкций, то не будет переговоров о прекращении войны в Украине. В частности, и экономических проектов, которые очень нужны американскому президенту.

Однако между Вашингтоном и Москвой неизбежны противоречия, поэтому со временем США могут ввести новые санкции против России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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"Трамп опасается, что если американцы начнут давить сейчас, это приведет к тому, что россияне выйдут из переговоров. Тогда не будет того, чего хочет президент США – дальнейших переговоров с Россией. Не будет экономических проектов, о которых уже мечтает Трамп. Он не хочет, чтобы все это сорвалось", – предположил он.

Трамп хочет договариваться

Владимир Фесенко отметил, что Владимир Путин не хочет, чтобы лидер Штатов вышел из переговоров. Именно из-за Трампа кремлевский диктатор участвует в переговорах по завершению войны в Украине, которые на самом деле не нужны Москве. Путин сейчас готовится к усилению войны против Украины.

В ближайшей перспективе никаких новых и более радикальных санкций против России со стороны США точно не будет. Однако дальше все может быть. Если в тупик зайдут не только переговоры по завершению войны, но и переговоры между Трампом и Путиным, то США все-таки поймут истинные цели Путина. Возможно, тогда Вашингтон и введет новые санкции.

Позиция США относительно России не меняется. Трамп хочет договариваться и о завершении войны в Украине, пока это на его повестке дня. Но в то же время он хочет договариваться с Путиным. Здесь есть противоречия, которые рано или поздно напомнят о себе. Они будут беспокоить Трампа, потому что будут создавать для него политические, переговорные проблемы и так далее,

– считает политолог.

Кроме того, есть определенные проблемы с Китаем. В частности, Пекин не хочет, чтобы Россия начала поставлять редкоземельные металлы американцам. Это ослабит переговорные позиции КНР.

Относительно Арктики, нефти, газа также могут быть противоречия между США и Россией. Обе страны – производители нефти и газа. Например, они конкуренты на европейском рынке.

Неизбежно будут противоречия в переговорах между США и Россией. Это лишь вопрос времени. Но пока Трамп очень хочет договориться с Путиным. К сожалению, это влияет на его действия. В частности, в переговорах по завершению войны в Украине,

– добавил Фесенко.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, если Владимир Путин будет продолжать делать свое и не будет идти к достижению мира. Он добавил, что лично будет принимать решение о следующих санкциях. Ранее государственный секретарь США Марко Рубио объяснил, почему не вводят новые санкции против России. По его словам, дополнительные угрозы санкциями могут подействовать так, что Россия не захочет идти на переговоры о мире. Однако он не исключает, что может наступить момент, когда санкции будут необходимы.