Европа ведет переговоры с США об усилении давления на Путина, – глава МИД Германии

Европейские партнеры вместе с США ищут новые пути усиления давления на Путина. Вадефуль заявил, что Россия разрушает порядок безопасности Европы.

Эти вопросы главы МИД Германии и Чехии подняли во время переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ceske Noviny.

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ЕС обсуждает усиление давления на Россию

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что европейские страны ведут переговоры с США относительно того, как усилить давление на президента России Владимира Путина.

Дипломат назвал действия российского диктатора против Украины такими, демонстрирующими полное отсутствие намерений Кремля стремиться к миру.

Мы согласились, что никогда не миримся с российской агрессией. Путин каждую ночь засыпает украинские города новыми атаками, дронами, ракетами,

– сказал Вадефуль.

Также глава немецкого МИД заверил, что будущее Украины в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, во время встречи дипломатов, они назвали 18-й пакет антироссийских санкций чрезвычайно важным.

К слову, президенты Литвы и Германии обсудили вопросы помощи Украине и усиления давления на Россию. Литовский лидер подчеркнул, что Германия играет ведущую роль в укреплении безопасности и стабильности в Европе. А вместе они выступают за свободу в Украине.