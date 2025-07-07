Европа ведет переговоры с США об усилении давления на Путина, – глава МИД Германии
- Европейские страны ведут переговоры с США по усилению давления на Владимира Путина, чтобы противодействовать агрессии против Украины.
- Глава МИД Германии заверил, что будущее Украины в Евросоюзе и НАТО.
Европейские партнеры вместе с США ищут новые пути усиления давления на Путина. Вадефуль заявил, что Россия разрушает порядок безопасности Европы.
Эти вопросы главы МИД Германии и Чехии подняли во время переговоров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ceske Noviny.
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ЕС обсуждает усиление давления на Россию
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль отметил, что европейские страны ведут переговоры с США относительно того, как усилить давление на президента России Владимира Путина.
Дипломат назвал действия российского диктатора против Украины такими, демонстрирующими полное отсутствие намерений Кремля стремиться к миру.
Мы согласились, что никогда не миримся с российской агрессией. Путин каждую ночь засыпает украинские города новыми атаками, дронами, ракетами,
– сказал Вадефуль.
Также глава немецкого МИД заверил, что будущее Украины в Евросоюзе и НАТО. Кроме того, во время встречи дипломатов, они назвали 18-й пакет антироссийских санкций чрезвычайно важным.
К слову, президенты Литвы и Германии обсудили вопросы помощи Украине и усиления давления на Россию. Литовский лидер подчеркнул, что Германия играет ведущую роль в укреплении безопасности и стабильности в Европе. А вместе они выступают за свободу в Украине.