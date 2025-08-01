Президент США Дональд Трамп до 8 августа должен будет хотя бы ввести пошлины против стран, которые торгуют с Россией. Однако вероятно, что он может давить на Россию другими моментами.

В частности, это атомная сфера, банки, вопросы, связанные с долларом, а также возвращение к идее ленд-лиза. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович.

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Как Трамп может давить на Россию?

Игорь Рейтерович отметил, что Индия уже начала ограничивать закупку российской нефти. Может сложиться ситуация, что Трампу не придется вводить пошлины против Индии, Бразилии, Турции. Однако остается Китай, на который лидер США будет давить дальше.

К слову, Дональд Трамп анонсировал новые пошлины против Индии. Причиной этого решения являются высокие тарифы и торговля с Россией. Новые тарифы против Индии вступают в силу 1 августа.

С другой стороны, вероятно, Трампу придется изменить свое отношение к Москве и не ограничиться только пошлинами на торговлю с Россией по нефти. Постоянно террористические атаки против Украины могут побудить американского президента к более радикальным действиям.

Я убежден, что кроме этих тарифов, пошлин, продажи оружия в Украине, Европе, Трамп с большой вероятностью ударит по России другими моментами. У него для этого есть все возможности: атомная сфера, банки, вопросы, связанные с долларом,

– считает политолог.

Вероятнее всего, 8 августа Трамп начнет с пошлин. Когда он увидит, что это не работает или не дает того эффекта, на который он рассчитывает, то перейдет к более жестким методам. Не исключено даже, что США вернутся к идее ленд-лиза.

Напомним, Дональд Трамп установил новый дедлайн, который дал Москве для соглашения о завершении войны в Украине. Он сократил его с 50 до 10 – 12 дней. Если Россия этого не сделает, то США введут вторичные санкции на экспорт российской нефти.