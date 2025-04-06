В Эстонии призвали лишить Орбана права голоса в ЕС из-за замороженных активов России
- Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить премьер-министра Венгрии права голоса в ЕС из-за возможного блокирования Будапештом санкций против России.
- В случае блокирования Виктором Орбаном голосования в июне 2025 года, ЕС должен будет вернуть России 240 миллиардов евро замороженных активов.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал лишить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана права голоса в ЕС. Вскоре Будапешт может заблокировать санкции против России.
В таком случае Европа будет вынуждена вернуть российские активы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью эстонского политика немецкому изданию Rheinische Post на полях мирной конференции в Мюнстере.
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Венгрия угрожает безопасности Европы
По словам Цахкны, сейчас Венгрия является частью "команды Путина", а не "нашей европейской команды". Поэтому министр предлагает предотвратить раскол в Европе, лишив Будапешт права голоса в ЕС.
Статья 7 Договора о ЕС предусматривает возможность лишения страны-члена права голоса, если ее членство угрожает безопасности Европы и других членов. Это именно то, что делает Орбан. У нас есть такая возможность, и, по моему мнению, она становится все ближе и ближе,
– заявил Цакхна.
Он также отметил, что Венгрия систематически затягивает продление европейских санкций. Если Орбан заблокирует голосование в июне 2025 года, ЕС придется отдать России 240 миллиардов евро замороженных активов.
Напомним, глава венгерского правительства может блокировать решения, требующие единогласия, в частности, о внешней политике ЕС.
К слову, Цакхна также призвал конфисковать замороженные российские деньги, поскольку для этого есть юридическая возможность. Эстонский дипломат считает Россию агрессором, а Владимира Путина – "лжецом".