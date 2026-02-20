Это автоматическое решение, –в Кремле отреагировали на продление санкций
- Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал продление санкций против России "автоматическим решением".
- Президент США Дональд Трамп продлил действие санкций против России из-за войны в Украине, санкции будут действовать еще год с 6 марта 2026 года.
Спикер Кремля Дмитрий Песков 20 февраля заявил, что продление санкций против России является "автоматическим решением". Он также добавил, что о последствиях переговоров можно будет говорить только после завершения финального этапа.
Об этом Дмитрий Песков сообщил для российских СМИ.
Как в Кремле отреагировали на продление санкций?
Это решение фактически является автоматическим – речь идет только о продлении. Дальнейшие шаги будут определять по итогам переговоров после их завершения,
– отметил Песков.
Президент Дональд Трамп продлил действие санкций против России из-за войны в Украине. С 6 марта 2026 года они будут действовать еще год. В Белом доме считают, что российская агрессия представляет угрозу для США.
Что известно о новых санкциях против России?
Новая Зеландия расширила санкции против России, включив 23 граждан, 13 предприятий и 100 судов "теневого флота" Москвы. Страна снизила ценовой "потолок" на российскую нефть до 44,10 доллара США.
Россия сталкивается с проблемой накопления нераспроданных запасов нефти из-за санкций и отказа покупателей. Дисконт на российскую нефть вырос до 29 долларов за баррель.