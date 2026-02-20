Це автоматичне рішення, – у Кремлі відреагували на продовження санкцій

Речник Кремля Дмитро Пєсков 20 лютого заявив, що продовження санкцій проти Росії є "автоматичним рішенням". Він також додав, що про наслідки переговорів можна буде говорити лише після завершення фінального етапу.

Про це Дмитро Пєсков повідомив для російських ЗМІ.

Як у Кремлі відреагували на продовження санкцій?

Речник президента Путіна 20 лютого заявив, що рішення Трампа щодо продовження санкцій для Росії є "автоматичним рішенням". Пєсков додав, що про результати переговорів повідомлять після завершення усіх розмов.

Це рішення фактично є автоматичним – ідеться лише про продовження. Подальші кроки визначатимуть за підсумками переговорів після їх завершення,

– зазначив Пєсков.

Президент Дональд Трамп продовжив дію санкцій проти Росії через війну в Україні. З 6 березня 2026 року вони діятимуть ще рік. В Білому домі вважають, що російська агресія становить загрозу для США.

Що відомо про нові санкції проти Росії?