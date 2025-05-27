Экс-советник Трампа сказал, может ли Конгресс самостоятельно ввести санкции против России

Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России. А Дональд Трамп пока не планирует вводить новые санкции. Дело в том, что лидер Штатов считает Владимира Путина своим другом.

Такое мнение 24 Каналу озвучил бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон. По его словам, Трамп считает, что если у него хорошие отношения с иностранным лидером, то Штаты также имеют хорошие отношения с этой страной.

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"Это слишком упрощенно, но так он думает. Он считает, что они с Путиным друзья. Я не верю, что Путин так же видит эти отношения. Однако примерно за 24 часа после звонка Путину Трамп не продемонстрировал никаких признаков, что он поддерживает введение новых санкций. Если бы он позвонил Линдси Грэму и сказал не продвигать эти санкции, Грэм так бы и сделал", – сказал он.

Кремлевский диктатор не может игнорировать то, что законопроект о новых санкциях против России находится на рассмотрении Конгресса США. Однако вряд ли его быстро примут.

В частности, сейчас в Конгрессе продолжается масштабная внутренняя борьба по бюджету федерального правительства. Это очень сложно, и я не думаю, что что-то отвлечет внимание в Палате или Сенате, пока не решат этот вопрос, вероятно, в течение 30 дней,

– предположил экс-советник Трампа.

Напомним, демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм призвали принять санкции против России после неудачных переговоров в Турции. Еще в апреле часть Сената США во главе с Грэмом и Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России, если Москва сорвет мирные усилия президента США по Украине.