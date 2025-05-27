Таку думку 24 Каналу озвучив колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон. За його словами, Трамп вважає, що якщо у нього хороші відносини з іноземним лідером, то Штати також мають хороші відносини з цією країною.

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"Це надто спрощено, але так він думає. Він вважає, що вони з Путіним друзі. Я не вірю, що Путін так само бачить ці відносини. Однак приблизно за 24 години після дзвінка Путіну Трамп не продемонстрував жодних ознак, що він підтримує введення нових санкцій. Якби він зателефонував Ліндсі Грему і сказав не просувати ці санкції, Грем так би й зробив", – сказав він.

Кремлівський диктатор не може ігнорувати те, що законопроєкт щодо нових санкцій проти Росії перебуває на розгляді Конгресу США. Однак навряд чи його швидко приймуть.

Зокрема, зараз у Конгресі триває масштабна внутрішня боротьба щодо бюджету федерального уряду. Це дуже складно, і я не думаю, що щось відверне увагу в Палаті чи Сенаті, поки не розв'яжуть це питання, ймовірно, протягом 30 днів,

– припустив ексрадник Трампа.

Нагадаємо, демократ Річард Блументаль та республіканець Ліндсі Грем закликали ухвалити санкції проти Росії після невдалих перемовин у Туреччині. Ще у квітні частина Сенату США на чолі з Гремом та Блюменталем представили двопартійний законопроєкт про введення санкцій проти Росії, якщо Москва зірве мирні зусилля президента США щодо України.