"Он ждет осени": что должно произойти, чтобы Трамп ввел санкции против России

Каждый раз, говоря о российско-украинской войне, Дональд Трамп вспоминает о потерях, но не готов оказать давление на Россию. В частности, говорится о санкциях, законопроект о которых имеет все большую поддержку в США.

Вероятно, президент США ждет осени этого года, чтобы сначала решить другой конфликт. Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, отметив, что для этого Трамп давит на сенаторов и затягивает процесс.

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Почему Трамп ждет именно осени

По словам политолога-американистки, в законопроекте санкций против России есть ключевой момент – они вступают в действие в том случае, если Кремль не соглашается на мирные переговоры и нарушает режим прекращения огня (даже, если он будет не полноценным).

Если же Москва демонстрирует добросовестную позицию, санкции не вводят, как и тарифную политику против третьих стран, которые покупают у страны-агрессора энергоресурсы.

По словам Линдси Грэма, законопроект имеет 84 соавтора из 100. Поэтому его можно вынести на голосование в Конгрессе в любой день, а также его могут принять и в Сенате, и в Палате представителей.

Почему это до сих пор не сделали? Администрация Трампа давит на сенаторов, не давая вынести законопроект ни на обсуждение, ни на голосование. Он ждет осени – сначала решить вопрос Ближнего Востока, потом – Украина и Россия. Возможно, Трамп ожидает получить что-то от Путина через разговоры по телефону и обмены поздравлениями,

– отметила Филипенко.

Она добавила, что если американцы не будут требовать от Белого дома решительных шагов, изменить ситуацию будет невозможно. Ведь Трамп установил серьезный контроль над Конгрессом.

Кстати, Владимир Зеленский предположил, что Трамп не вводит санкции против России, чтобы не закрыть окно для диалога. Однако, по мнению президента, Путин лишь ищет повод, чтобы не ввели санкции.