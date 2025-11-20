С интересным дополнением: примет ли Трамп новые санкции против России
- Уже была информация, что Дональд Трамп поддерживает новый законопроект о санкциях против России, предложенный республиканцами в Сенате.
- Политолог Валерий Дымов объяснил, чего добивался Трамп.
Лидер большинства в Сенате США Джон Тун рассказал, что президент Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях против России. Все постепенно движется вперед.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что, вероятнее всего, Трамп соглашается, чтобы этот законопроект приняли. Но ему нужно свое интересное дополнение.
Будут ли новые санкции против России?
Как отметил Дымов, сейчас речь идет о законопроекте от республиканцев, который уже продвигают в Сенате. Он однозначно будет принят.
Если Трамп уже выразил поддержку, то думает, что законопроект будет принят. Тем более что Трамп оставил себе там пространство, которое позволит ему по собственному выбору это принимать,
– сказал Дымов.
Это даст ему возможность единолично забирать политические бонусы и присваивать себе победу в случае санкций против стран, которые сотрудничают с Россией.
Обратите внимание! Республиканцы готовят законопроект о санкциях против торговых партнеров России. Была информация, что Трамп готов его поддержать при одном условии.
Санкции против России: кратко
- США, Великобритания и Австралия ввели новые санкции против российских киберкомпаний новые санкции против российских киберкомпаний. В частности речь идет о печально известной Media Land.
- В Евросоюзе обсуждают идею усилить санкции против теневого флота России. С инициативой выступили Германия, Франция и Польша.
- Там предоставили ряд предложений, как усовершенствовать нынешние санкции. В частности речь идет о том, чтобы работать с теми странами, чьи флаги использует "теневой флот" России.