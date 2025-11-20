С интересным дополнением: примет ли Трамп новые санкции против России

Лидер большинства в Сенате США Джон Тун рассказал, что президент Дональд Трамп поддерживает законопроект о санкциях против России. Все постепенно движется вперед.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что, вероятнее всего, Трамп соглашается, чтобы этот законопроект приняли. Но ему нужно свое интересное дополнение.

Будут ли новые санкции против России?

Как отметил Дымов, сейчас речь идет о законопроекте от республиканцев, который уже продвигают в Сенате. Он однозначно будет принят.

Если Трамп уже выразил поддержку, то думает, что законопроект будет принят. Тем более что Трамп оставил себе там пространство, которое позволит ему по собственному выбору это принимать,

– сказал Дымов.

Это даст ему возможность единолично забирать политические бонусы и присваивать себе победу в случае санкций против стран, которые сотрудничают с Россией.

Обратите внимание! Республиканцы готовят законопроект о санкциях против торговых партнеров России. Была информация, что Трамп готов его поддержать при одном условии.

