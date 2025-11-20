Об этом 24 Каналу рассказал политолог Валерий Дымов, отметив, что, вероятнее всего, Трамп соглашается, чтобы этот законопроект приняли. Но ему нужно свое интересное дополнение.
К теме Трамп хочет санкций против друзей России
Будут ли новые санкции против России?
Как отметил Дымов, сейчас речь идет о законопроекте от республиканцев, который уже продвигают в Сенате. Он однозначно будет принят.
Если Трамп уже выразил поддержку, то думает, что законопроект будет принят. Тем более что Трамп оставил себе там пространство, которое позволит ему по собственному выбору это принимать,
– сказал Дымов.
Это даст ему возможность единолично забирать политические бонусы и присваивать себе победу в случае санкций против стран, которые сотрудничают с Россией.
Обратите внимание! Республиканцы готовят законопроект о санкциях против торговых партнеров России. Была информация, что Трамп готов его поддержать при одном условии.
Санкции против России: кратко
- США, Великобритания и Австралия ввели новые санкции против российских киберкомпаний новые санкции против российских киберкомпаний. В частности речь идет о печально известной Media Land.
- В Евросоюзе обсуждают идею усилить санкции против теневого флота России. С инициативой выступили Германия, Франция и Польша.
- Там предоставили ряд предложений, как усовершенствовать нынешние санкции. В частности речь идет о том, чтобы работать с теми странами, чьи флаги использует "теневой флот" России.