Про це 24 Каналу розповів політолог Валерій Димов, зауваживши, що, найімовірніше, Трамп погоджується, аби цей законопроєкт ухвалили. Але йому потрібне своє цікаве доповнення.

Чи будуть нові санкції проти Росії?

Як наголосив Димов, наразі йдеться про законопроєкт від республіканців, який вже просувають у Сенаті. Він однозначно буде ухвалений.

Якщо Трамп вже висловив підтримку, то думає, що законопроєкт буде ухвалений. Тим більш що Трамп залишив собі там простір, який дозволятиме йому на власний вибір це ухвалювати,

– сказав Димов.

Це дасть йому змогу одноосібно забирати політичні бонуси та присвоювати собі перемогу в разі санкцій проти країн, які співпрацюють з Росією.

Санкції проти Росії: коротко