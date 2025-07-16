Сильный удар: Рютте рассказал, как санкции против России повлияют на Индию, Китай и Бразилию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вторичные санкции США против России затронут Индию, Китай и Бразилию. Это произойдет, если Россия в течение 50 дней не согласится заключить мирное соглашение с Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Рютте во время встречи с сенаторами США.

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Рютте высказался о санкциях против России

Марк Рютте заявил, что Европа "найдет деньги", чтобы Украина могла и дальше обороняться от российской агрессии до начала потенциальных мирных переговоров.

По его словам, недавние решения президента США Дональда Трампа имеют ключевое значение. В частности, Украине массово будут поставлять оружие из Соединенных Штатов – не только системы противовоздушной обороны, но и ракеты и боеприпасы, которые будут закупать европейские страны.

К тому же Трамп заявил, что если Россия не будет "серьезно относиться" к мирным переговорам, то через 50 дней он введет вторичные санкции против таких стран, как Индия, Китай и Бразилия.

Мой совет этим трем странам – вам стоит внимательно присмотреться к этому, потому что это может сильно ударить по вам. Пожалуйста, позвоните Владимиру Путину и скажите ему, что он должен серьезно заняться мирными переговорами,

– подчеркнул Рютте.

Во время встречи с сенаторами генсек НАТО также заверил, что партнеры приложат усилия, чтобы Украина имела наилучшие условия для начала мирных переговоров.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп пригрозил России "очень суровыми тарифами", если в течение 50 дней не удастся достичь мирного соглашения. Такие пошлины будут введены против тех стран, которые продолжат торговать с Москвой.