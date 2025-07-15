Такое мнение 24 Каналу озвучил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, отметив, что президента США подтолкнул сам российский диктатор и его окружение. Кремль незыблем в своей позиции относительно войны и не хочет наладить отношения с Белым домом.

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Как именно Путин побудил Трамп изменить риторику?

По словам советника руководителя Офиса Президента, на изменение риторики Трампа существенно повлияли два фактора – работа украинских делегаций на переговорных площадках и европейцы, которые перестроили свои политические инструменты для эффективной работы с президентом США.

Но есть еще одно – обнуление репутации Трампа Путиным. Президент США откровенно говорил, что после разговора с Путиным и обещаний диктатор делает все наоборот. Это публичное и нескрываемое унижение Трампа,

– подчеркнул он.

Интересно, что и Дмитрий Медведев назвал ультиматум Трампа "театрализованным" и подчеркнул, что России безразлично на эти угрозы. Подоляк отметил, что это сообщение – это то, о чем говорят в кулуарах Кремля.

"Украина доказывает, что заинтересована в силе, репутационной устойчивости США и Трампа. Россия же играет с Трампом и пытается показать, что он не является влиятельным политиком", – сказал советник руководителя Офиса Президента.

Он добавил, что трансформация Трампа происходит достаточно быстро и он готов изменить свою позицию в отношении россиян, действуя более жестоко.