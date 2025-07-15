Таку думку 24 Каналу озвучив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що президента США підштовхнув сам російський диктатор та його оточення. Кремль непорушний у своїй позиції щодо війни та не хоче налагодити відносини з Білим домом.

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Як саме Путін спонукав Трамп змінити риторику?

За словами радника керівника Офісу Президента, на зміну риторики Трампа суттєво вплинули два фактори – робота українських делегацій на переговорних майданчиках та європейці, які перебудували свої політичні інструменти для ефективної роботи з президентом США.

Але є ще одне – обнулення репутації Трампа Путіним. Президент США відверто говорив, що після розмови з Путіним та обіцянок диктатор робить усе навпаки. Це публічне та неприховане приниження Трампа,

– наголосив він.

Цікаво, що і Дмітрій Медведєв назвав ультиматум Трампа "театралізованим" та підкреслив, що Росії байдуже на ці погрози. Подоляк зазначив, що це повідомлення – це те, про що говорять у кулуарах Кремля.

"Україна доводить, що зацікавлена в силі, репутаційній стійкості США і Трампа. Росія ж грається з Трампом та намагається показати, що він не є впливовим політиком", – сказав радник керівника Офісу Президента.

Він додав, що трансформація Трампа відбувається досить швидко і він готовий змінити свою позицію щодо росіян, діючи жорстокіше.