Я не знаю, – Трамп до сих пор не может определиться, будет ли усиливать санкции против России

В Конгрессе США подготовили новый законопроект об усилении санкций против России. Однако Дональд Трамп до сих пор не может сказать, поддержит ли его.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что Трамп думает об усилении санкций против России

Так, отвечая на вопрос журналистов, президент США Дональд заявил, что не знает, поддержит ли законопроект об усилении санкций против России.

Я не знаю. Я должен его увидеть. Посмотрю на него,

– сказал американский президент.

К слову, президент Владимир Зеленский после встречи с Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем рассказал, что 82 американских сенатора поддерживают законопроект о 500% пошлин на российскую нефть.

После массированных ударов по Украине Трамп заверил, что "совершенно точно рассматривает" возможность усиления антироссийских санкций. Однако уже через несколько дней он снова ослабил риторику. Президент США заявил, что хочет этого делать – мол, чтобы не "навредить" заключению потенциального мирного соглашения между Украиной и Россией.

"Я гораздо жестче, чем люди, о которых вы говорите, но вы должны знать, когда это использовать. Если я думаю, что это навредит соглашению", – убеждает президент США.