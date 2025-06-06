Белый дом давит на Сенат, чтобы ослабить санкции против России, – WSJ

Администрация Трампа пытается заставить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России. Причиной этого являются намерения Белого дома наладить свои отношения с Москвой вместо того, чтобы наказывать ее за продолжение войны против Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

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Как Белый дом давит на Грэма по законопроекту о санкциях

В течение последних недель Белый дом и другие должностные лица администрации Трампа "тихо" связывались с офисом Грэма, призывая его смягчить свой законопроект, в частности, внеся в документ исключения, которые позволили бы президенту США выбирать, против кого или чего будут введены санкции.

Еще одним способом ослабить документ – превратить в проекте слово "должен" на "может" везде, где оно встречается в тексте, отменив обязательный характер предусмотренных ограничений. Американские чиновники заявили, что отмена обязательного характера санкций сделает законопроект Грэма бессильным.

Сенатор Ричард Блюменталь, главный соавтор законопроекта Грэма от Демократической партии, подтвердил факт закрытых переговоров с Белым домом, но отказался комментировать их суть.

Мы движемся вперед, и Белый дом участвует в наших переговорах,

– сказал он.

В свою очередь, Линдси Грэм публично заявил, что планирует внести по крайней мере некоторые изменения в законопроект, в частности добавив формулировку, которая позволит исключить страны, предоставляющие военную или экономическую помощь Украине. Такое положение имеет целью защитить европейских союзников Украины от 500% тарифов, которые документ будет вводить на импортные товары из любой страны, покупающей российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Но союзник Трампа публично не поддержал изменения, к которым его тайно давила администрация президента США.

Выступая в Овальном кабинете 5 июня, Дональд Трамп заявил журналистам, что законопроект с санкциями не должен рассматриваться без его прямого одобрения.

Закон о санкциях против России 2025 года сейчас имеет 82 соавторов в Сенате из обеих американских партий, что более чем достаточно, чтобы преодолеть президентское вето в голосовании.

Ключевым положением закона является введение санкций против ключевых российских чиновников и секторов экономики страны-агрессора, а также 500% пошлин для стран, которые ведут бизнес с Москвой.

В то же время президент Трамп опасается, что этот документ может повредить его цели восстановления отношений между США и Россией, даже когда он стремится прекратить войну в Украине.