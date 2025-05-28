Немецкая подруга Путина обвинила правительство в возможных поставках Taurus Украине, хочет референдума

В Германии глава ультралевого Альянса Сара Вагенкнехт призывает к проведению референдума относительно дальнейшего курса федерального правительства на фоне дебатов о дальнейших поставках оружия в Украину.

Речь идет о предоставлении Киеву вооружения без ограничений на дальнобойность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ntv.

Смотрите также В Кремле угрожают "серьезной эскалацией" после заявления Мерца о снятии ограничений для Киева

Чем недовольна Вагенкнехт

"Поворот канцлера в сфере вооружений является абсолютно безответственным. Если немецкое оружие – возможно, в будущем ракеты Taurus – поразит российские города, это будет равнозначно объявлению войны Москве", – заявила деятельница.

По ее словам, правительство уже могло поставить крылатые ракеты Украине, поскольку сначала они засекретили поставки, а потом сняли ограничения на дальнобойность. По ее мнению, это имеет смысл только в том случае, если это планируют или уже произошло.

Такое обращение с немецким населением, которому придется нести последствия, является абсолютно неприемлемым. Необходимо провести референдум относительно политики Германии в Украине, особенно относительно запрета на поставки ракет Taurus,

– заявила Сара Вагенкнехт.

Также она считает, что население должно иметь возможность установить границы для федерального правительства в его политике в отношении Украины, потому что в противном случае потом все "проснутся в условиях ядерной войны".

К слову, ранее Фридрих Мерц заявил, что Великобритания, Франция, Германия и США больше не ограничивают дальность действия оружия, которое поставляют Украине, что открывает Киеву возможность наносить удары по военным объектам в России.