Вице-канцлер, сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль отметил, что нет никаких новых договоренностей, которые бы выходили за рамки решений предыдущего правительства, передает 24 Канал.

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Что говорят у Путина

Представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что в случае, если Запад действительно снял ограничения на дальнобойность вооружения, которое поставляет Украине, то "это эскалация, которая серьезно противоречит тем попыткам в сторону мирного урегулирования, которые делались".

Напомним, что Песков ранее давал комментарий по поводу заявления Мерца. Он отметил, что решение о снятии ограничений "абсолютно идут вразрез с нашими стремлениями на выход к политическому урегулированию" и "достаточно опасны".

По данным СМИ, Трамп рассматривает отмену ограничений на использование Украиной западного оружия против России. Немецкие чиновники планируют обсудить с США этот вопрос.

К слову, в медиа предполагают, что с большой вероятностью Берлин готовится передать Киеву крылатые ракеты Taurus. Речь идет о 100 – 150 единицах.