Саудовская Аравия подтвердила, что примет встречу делегаций США и Украины

В Саудовской Аравии подтвердили, что будут принимать встречу представителей делегаций из США и Украины. Однако эта встреча состоится не в столице страны Эр-Рияде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение МИД Саудовской Аравии в соцсети Х.

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Что говорят в Саудовской Аравии о встрече Украины и США

В Министерстве иностранных дел Королевства Саудовской Аравии отметили, что приветствуют возможность принять запланированную встречу между Соединенными Штатами Америки и Украиной. Она состоится в Джидде на следующей неделе.

Саудовский МИД также подтвердил постоянные усилия страны по достижению прочного мира для прекращения конфликта в Украине.

Королевство продолжало эти усилия в течение последних трех лет, организуя много встреч по этому поводу,

– говорится в сообщении.