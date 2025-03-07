Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис МЗС Саудівської Аравії у соцмережі Х.

До теми Про що Україна говоритиме на зустрічі зі США в Ер-Ріяді та чи будуть там росіяни: відповідь МЗС

Що кажуть у Саудівській Аравії про зустріч України та США

У Міністерстві закордонних справ Королівства Саудівської Аравії зазначили, що вітають можливість прийняти заплановану зустріч між Сполученими Штатами Америки та Україною. Вона відбудеться в Джидді наступного тижня.

Саудівське МЗС також підтвердило постійні зусилля країни щодо досягнення міцного миру для припинення конфлікту в Україні.

Королівство продовжувало ці зусилля протягом останніх трьох років, організовуючи багато зустрічей з цього приводу,

– мовиться у повідомленні.