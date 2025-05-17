Конгресс США призвали принять санкции против России после неудачных переговоров в Турции

Сенаторы США призвали Конгресс принять санкции против России после провальных переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией, которые состоялись в Стамбуле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters. Во время переговоров сторонам не удалось прийти к согласию в этом вопросе.

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К чему призывают сенаторы

Демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм, который ранее уже призывал к соответствующим ограничениям и предлагал собственный план соответствующих мер, призвали Конгресс США принять санкции против России.

Путин и дальше будет затягивать прекращение огня, пока его экономика не получит серьезный удар – вплоть до финансовой изоляции,

– заявил Блументаль.

В свою очередь Линдси Грэм, который недавно посетил встречу министров иностранных дел НАТО, призвал принять законопроект и раскритиковал решение Путина не принимать непосредственного участия в переговорах с Украиной.

"Когда речь идет об играх России, пришло время сказать: достаточно", – подчеркнул он.

Напоминают, что еще в апреле часть Сената США во главе с Грэмом и Блюменталем представили двухпартийный законопроект о введении санкций против России, если Москва сорвет мирные усилия президента США по Украине.

Среди наказаний, к которым может привести закон таможенные сборы в размере 500% на импортные товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие российские продукты. Это, кстати, республиканец недавно обсуждал с МИД Франции.