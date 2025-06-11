Сербия готова восстановить один-два украинских города или региона, – Вучич

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна готова восстановить один-два украинских города или региона. Также политик высказался о поддержке Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Вучича на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который состоялся 11 июня в Одессе.

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Сербия поможет с восстановлением Украины

Александар Вучич утверждает, что Сербия готова помочь с восстановлением Украины.

Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или региона, который мы могли бы восстановить,

– объяснил политик.

По его словам, такая поддержка была бы "очень понятной, заметной" для украинского народа. Вучич напомнил, что подобные жесты ранее делал Азербайджан – страна заявляла, что профинансирует три объекта инфраструктуры, разрушенные российскими обстрелами.

Политик добавил, что Украина всегда может рассчитывать на Сербию по гуманитарной поддержке, а также политической поддержке территориальной целостности.

Напомним, президент Сербии Александар Вучич прибыл в Украину впервые за более чем десятилетие пребывания в должности. Стоит отметить, что об этом визите сербская общественность узнала только после отъезда президента.