Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода". Издание цитирует слова Александара Вучича в понедельник, 2 июня, на встрече со студентами, выступающими против блокирования факультетов.

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Что известно о "госперевороте"

Сербский президент убеждает, что так называемая попытка госпереворота нуждалась во внешнем финансировании и политических советах.

В ней якобы приняли участие представители различных учреждений – "от начальных и средних школ, через университеты и попытки в области здравоохранения, до всех электростанций, от которых зависит жизнь в Сербии".

Ужасные данные всплывут на поверхность только тогда, когда вы увидите, кто там "расшатывал", и кто с кем заключал сделки,

– добавил Вучич.

По его словам, студенты, которые участвовали в антиправительственных протестах, сделали "чрезвычайно большие ошибки".

Напомним, в Сербии более полугода продолжается блокирование работы государственных факультетов – протестующие требуют уголовной и политической ответственности за гибель 16 человек на железнодорожном вокзале в Новом Саде, а также досрочных парламентских выборов.