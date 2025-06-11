Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на слова Вучича на саміті "Україна – Південно-Східна Європа", що відбувся 11 червня в Одесі.

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Сербія допоможе з відбудовою України

Александар Вучич стверджує, що Сербія готова допомогти з відновленням України.

Я хотів би отримати вашу підтримку, пане президенте Зеленський, щоб ми могли взяти одне або два міста чи регіони, які ми могли б відновити,

– пояснив політик.

За його словами, така підтримка була б дуже зрозумілою, помітною для українського народу. Вучич нагадав, що подібні жести раніше робив Азербайджан – країна заявляла, що профінансує три об'єкти інфраструктури, зруйновані російськими обстрілами.

Політик додав, що Україна завжди може розраховувати на Сербію щодо гуманітарної підтримки, а також політичної підтримки територіальної цілісності.

Нагадаємо, президент Сербії Александар Вучич прибув до України вперше за понад десятиліття перебування на посаді. Варто зазначити, що про цей візит сербська громадськість дізналася лише після від'їзду президента.