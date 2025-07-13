Шанс эскалации растет: зачем Лавров отправился в КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 июля посетил КНДР. Встреча с Ким Чен Ыном является очередной встречей России с ключевыми партнерами, которая может привести к эскалации.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что страна-агрессор с поддержкой партнеров может готовиться сразу к двум "спецоперациям". Именно поэтому США сейчас стоит быть внимательными.

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Зачем Лавров отправился в КНДР?

По словам политолога, время США выгодно не просто пугать Европу угрозами со стороны России, но и то, чтобы она действительно ее чувствовала. Встреча Лаврова с Ким Чен Ыном стала не первой за последний месяц, когда российский чиновник, который "отвечает" за войну, едет с визитом в страны-союзники страны-агрессора.

Точно что-то готовится на очень серьезном уровне, в этом нет никаких сомнений. Мы знаем, что насколько Северная Корея готова отвечать на запросы России, настолько Россия будет отвечать взаимностью. То есть увеличиваются шансы эскалации в Индийско-Тихоокеанском регионе,

– подчеркнул он.

Так, с поддержкой страны-агрессора КНДР может достичь целей по созданию ядерной триады, получить технологии по созданию оружия, авиации и систем ПВО. США это игнорировать нельзя, ведь рядом ее стратегические партнеры – Япония и Южная Корея.

"Спецоперации" Путина с Северной Кореей по нападению на страны НАТО, ЕС и нападения на Южную Корею могут начаться одновременно,

– подчеркнул Буряченко.

Он добавил, что новые агрессии будут настоящим вызовом для Трампа, которому и так не очень сейчас удается воплощать свои планы, особенно экономические. Иран, КНДР и Россия не будут ждать, пока президент США будет искать успешную для себя комбинацию, а наоборот будут осуществлять двусторонние встречи, чтобы минимизировать американский всплыл на мир.

К слову, Пхеньян поставляет стране-агрессору до 40% боеприпасов для продолжения войны в Украине. Кроме того, Ким Чен Ына отправляет баллистические ракеты и артиллерийские системы. Россия же "благодарит" деньгами и технологиями, помогая ослабить международную изоляцию КНДР.