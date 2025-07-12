Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин добавив, что Трамп долго принимал от Путина лесть, но у него есть свои желания и потребности, которые ему нужно реализовать.

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В чем кроется расхождение между Трампом и Путиным?

Поскольку Путин не мог отказаться от своих целей, а Трамп не понимает, как можно жить, не желая зарабатывать деньги, то между ними возникло разногласие. Лидер США долго его игнорировал, заявляя о "через две недели", а теперь анонсируя "важное заявление" с понедельника. Рашкин выразил сомнение относительно соблюдения Трампом каких-либо сроков, ведь, с его слов, президент США принимает решения импульсивно, на эмоциях.

"Отношения между Трампом и Путиным идут к разрыву, потому что российский диктатор не хочет останавливаться. Можно было бы следовать подходу Салливана и Байдена: помогать Украине, постепенно наращивать ее обороноспособность, тогда цена войны для России росла бы и Путин должен был бы понять, что это безумие. Это не сработало", – озвучил Рашкин.

Когда в Белом доме появился Трамп, то тактика США в отношении Кремля изменилась. Новый президент США решил, что надо дать Путину все, что он желает, надеясь, что тогда он остановится и боевые действия в Украине завершатся.

Выяснилось, что он хочет еще больше – вещи, которые Трамп не контролирует (размораживание российских активов, снятие европейских санкций). Трампу надо будет давить на Европу и на Украину, а это большая проблема,

– отметил Рашкин.

Отметим, политолог из США Александра Филиппенко отметила, что сегодня разъяренность Трампа из-за поведения Путина очень заметна. Она обратила внимание на то, что в заявлении американского президента по военной помощи Украине есть важный месседж, который нацелен не на Кремль, а на американцев.