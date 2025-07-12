Про це у розмові з 24 Каналом зазначи громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін додавши, що Трамп довго приймав від Путіна лестощі, але в нього є свої бажання і потреби, які йому потрібно реалізувати.

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В чому криється розбіжність між Трампом і Путіним?

Оскільки Путін не міг відмовитись від своїх цілей, а Трамп не розуміє, як можна жити, не бажаючи заробляти гроші, то між ними виникла розбіжність. Лідер США довго її ігнорував, заявляючи про "через два тижні", а тепер анонсуючи "важливу заяву" з понеділка. Рашкін висловив сумнів стосовно дотримання Трампом будь-яких термінів, адже, з його слів, президент США ухвалює рішення імпульсивно, на емоціях.

"Відносини між Трампом і Путіним йдуть до розриву, бо російський диктатор не хоче зупинятися. Можна було б слідувати підходу Саллівана і Байдена: допомагати Україні, поступово нарощувати її обороноспроможність, тоді ціна війни для Росії зростала б і Путін мав би зрозуміти, що це божевілля. Це не спрацювало", – озвучив Рашкін.

Коли у Білому домі з'явився Трамп, то тактика США стосовно Кремля змінилась. Новий президент США вирішив, що треба дати Путіна все, що він бажає, сподіваючись, що тоді він зупиниться і бойові дії в Україні завершаться.

З'ясувалося, що він хоче ще більше – речі, які Трамп не контролює (розмороження російських активів, зняття європейських санкцій). Трампу треба буде тиснути на Європу і на Україну, а це велика проблема,

– зауважив Рашкін.

Зазначимо, політолог зі США Олександра Філіппенко наголосила на тому, що сьогодні розлюченість Трампа через поведінку Путіна є дуже помітною. Вона звернула увагу на те, що в заяві американського президента щодо військової допомоги Україні є важливий меседж, який націлений не на Кремль, а на американців.