Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу розповів, що, ймовірно, Дональду Трампу доведеться реагувати. Ключовим союзником України є американське суспільство, яке не хоче бути приниженим перед обличчям Росії.

Дивіться також Ви ще побачите, що буде відбуватись, – Трамп про російські атаки по Україні

Чому Трамп мусить відреагувати?

Напруження відчувається в республіканських колах, адже 100 днів з початку президентства Трампа вже давно минули, але реальних результатів його президентства досі не видно.

Це дає змогу як парламентарям, так і елітам Республіканської партії поводитися дещо розкутіше. Цьому сприяють і помилки команди Трампа, зокрема зупинка постачання зброї Україні, яку ініціював Міністр оборони США Піт Гегсет.

Трампу вже тричі – починаючи із розмови із Володимиром Зеленським, потім всередині політичної команди, а потім навіть публічно – доводилося заявляти про те, що він не має до того жодного відношення. Точніше кажучи, виправдовуватись, тому що це лежить абсолютно перпендикулярно до очікувань американських виборців,

– сказав Олег Саакян.

Він додав, Трампу наразі нічого запропонувати своїм елітам і суспільству. Так і виникають зливи його розмов зі спонсорами, де він каже, що погрожував Володимиру Путіну, якщо той нападе на Київ, "розбомбити Москву". Цей витік може бути натяком, що, можливо, настав час повторити цю тезу.

"Ми ж гроші давали тому Трампу, який казав, що в першу каденцію він Путіна ставив на місце. А в результаті отримали Трампа, який телефонує з реверансами Путіну. Мав бути Трамп, який говорить мовою сили й ультиматумів, а вийшов Трамп, який говорить мовою очікувань і благань Путіна. Тому зараз для Трампа кардинально важливо різко змінити своє позиціонування – як відповідь саме на внутрішні проблеми, які накопичилися. І це дає приводи для оптимізму", – сказав Олег Саакян.

Він пояснив, що саме тому цілком вірогідно, що в понеділок світ побачить від Трампа дійсно серйозний крок. Він сподівається, що цей крок буде у вигляді санкцій проти Росії або додаткового пакета підтримки для України в межах президентської програми, який буде переданий НАТО, а НАТО вже – Україні. Це дасть змогу Трампу сказати: "Нам за це заплатять. Це інвестиція, і вона нам повернеться".