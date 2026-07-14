Сестра Линдси Грэма заняла его место на посту сенатора США

Сестра покойного американского сенатора Линдси Грэма, Дарлин Грэм Нордон, официально стала временным сенатором от штата Южная Каролина. Соответствующее решение принял губернатор штата Генри Макмастер.

О назначении Дарлин Грэм Нордон объявили 13 июля в ходе специальной пресс-конференции, сообщает Fox News.

Что известно о назначении Дарлин Грэм Нордон?

По словам губернатора, именно она должна продолжить дело своего брата, который много лет представлял штат в Сенате США.

Для меня большая честь попросить его младшую сестру Дарлин Грэм завершить его дело,

– сказал он.

Решение было принято менее чем через 48 часов после смерти Линдси Грэма, который, по официальной информации, скончался в результате расслоения аорты.

Накануне президент США Дональд Трамп публично призвал губернатора Генри Макмастера назначить именно Дарлин Грэм Нордон временным сенатором. В посте в Truth Social глава Белого дома назвал ее "замечательной сестрой Линдси" и заявил, что такое решение стало бы лучшей данью памяти покойному политику.

В итоге губернатор поддержал предложение президента.

Дарлин Грэм Нордон была ближайшей родственницей сенатора. После смерти их родителей с разницей всего в 15 месяцев молодой Линдси Грэм фактически взял на себя ответственность за сестру и стал ее официальным опекуном. Именно поэтому назначение Дарлин многие американские политики называют символическим продолжением дела сенатора.

Согласно законодательству Южной Каролины, губернатор имеет право временно занять вакантное место в Сенате после смерти или отставки сенатора.

Дарлин Грэм Нордон будет исполнять обязанности сенатора до завершения процедуры выбора нового кандидата от Республиканской партии и проведения необходимых избирательных процедур. После этого жители Южной Каролины изберут нового сенатора, который будет представлять штат на постоянной основе.

Напомним, американский сенатор-республиканец Линдси Грэм скончался вечером 11 июля после внезапного заболевания. По данным NBC News, в тот день в его дом на Капитолийском холме вызвали экстренные службы из-за сообщения об остановке сердца.

Грэм был одним из самых влиятельных представителей Республиканской партии в Сенате и на протяжении многих лет играл заметную роль в формировании внешней политики Соединенных Штатов. После начала полномасштабного вторжения России он последовательно поддерживал Украину, призывал увеличивать военную помощь Киеву и усиливать санкционное давление на Москву.

Несмотря на тесные отношения с Дональдом Трампом, Грэм оставался одним из немногих политиков в его окружении, открыто отстаивавших интересы Украины. Хотя его влияние на решения Белого дома не всегда было решающим, сенатор был одним из самых заметных проукраинских голосов среди республиканцев.

После смерти политика президент США почтил его память, назвав Линдси Грэма одним из самых выдающихся сенаторов, которых он когда-либо знал.