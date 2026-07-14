Про призначення Дарлін Грем Нордон оголосили 13 липня під час спеціальної пресконференції, пише Fox News.

Що відомо про призначення Дарлін Грем Нордон?

За словами губернатора, саме вона має продовжити справу свого брата, який багато років представляв штат у Сенаті США.

Для мене велика честь попросити його молодшу сестру Дарлін Грем завершити його справу,

– сказав він.

Рішення було ухвалене менш ніж через 48 годин після смерті Ліндсі Грема, який, за офіційною інформацією, помер внаслідок розшарування аорти.

Напередодні президент США Дональд Трамп публічно закликав губернатора Генрі Макмастера призначити саме Дарлін Грем Нордон тимчасовою сенаторкою. У дописі в Truth Social глава Білого дому назвав її "чудовою сестрою Ліндсі" та заявив, що таке рішення стало б найкращою даниною пам'яті покійному політику.

Зрештою губернатор підтримав пропозицію президента.

Дарлін Грем Нордон була найближчою родичкою сенатора. Після смерті їхніх батьків із різницею лише у 15 місяців молодий Ліндсі Грем фактично взяв на себе відповідальність за сестру та став її офіційним опікуном. Саме тому призначення Дарлін багато американських політиків називають символічним продовженням справи сенатора.

Згідно із законодавством Південної Кароліни, губернатор має право тимчасово заповнити вакантне місце в Сенаті після смерті або відставки сенатора.

Дарлін Грем Нордон виконуватиме обов'язки сенаторки до завершення процедури визначення нового кандидата від Республіканської партії та проведення необхідних виборчих процедур. Після цього жителі Південної Кароліни оберуть нового сенатора, який представлятиме штат на постійній основі.

Нагадаємо, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після раптової хвороби. За даними NBC News, того дня до його будинку на Капітолійському пагорбі викликали екстрені служби через повідомлення про зупинку серця.

Грем був одним із найвпливовіших представників Республіканської партії в Сенаті та протягом багатьох років відігравав помітну роль у формуванні зовнішньої політики Сполучених Штатів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії він послідовно підтримував Україну, закликав збільшувати військову допомогу Києву та посилювати санкційний тиск на Москву.

Попри тісні взаємини з Дональдом Трампом, Грем залишався одним із небагатьох політиків у його оточенні, які відкрито відстоювали інтереси України. Хоча його вплив на рішення Білого дому не завжди був вирішальним, сенатор був одним із найпомітніших проукраїнських голосів серед республіканців.

Після смерті політика президент США вшанував його пам'ять, назвавши Ліндсі Грема одним із найвидатніших сенаторів, яких він коли-небудь знав.