Переговоры между американской и украинской сторонами относительно поставок оружия заморожены из-за шатдауна правительства США, что произошло уже в третий раз при Дональде Трампе. В связи с этим процесс предоставления вооружения также оказался под угрозой.

Такая ситуация сложилась на фоне усиления агрессии России и провокаций против Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Как шатдаун повлиял на переговоры?

Издание пишет, что переговоры между Украиной и США о военной помощи и сотрудничестве в сфере беспилотников приостановили после того, как американское правительство прекратило работу из-за отсутствия соглашения по госбюджету.

Встречи представителей стран сорвались из-за того, что сотни тысяч федеральных служащих ушли в отпуск. По словам украинского чиновника, главное беспокойство заключается в возможных задержках с поставками оружия.

Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого прекращения работы,

– сообщил украинский источник.

По данным издания, Киев надеялся на масштабный контракт с США по обмену технологиями БпЛА, который мог бы достигать миллиардов долларов. Участие в этой инициативе поддержали как Зеленский, так и Трамп, но сейчас переговоры на паузе.

The Telegraph констатирует, что на прошлой неделе президент США неожиданно изменил свою позицию, заявив, что Украина может вернуть обратно оккупированные территории. Также появились сообщения о возможной передаче ракет Tomahawk.

В то же время украинские и международные гуманитарные организации предостерегают, что срыв переговоров может стать серьезным ударом, поскольку сейчас российская сторона усиливает атаки против Украины и провоцирует европейские страны.

Что этому предшествовало?