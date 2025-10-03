Переговори між американською та українською сторонами стосовно постачання зброї заморожені через шатдаун уряду США, що сталося вже втретє за Дональда Трампа. У зв'язку з цим процес надання озброєння також опинився під загрозою.

Така ситуація склалася на тлі посилення агресії Росії та провокацій проти Європи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.

Як шатдаун вплинув на переговори?

Видання пише, що переговори між Україною та США про військову допомогу та співпрацю у сфері безпілотників призупинили після того, як американський уряд припинив роботу через відсутність угоди щодо держбюджету.

Зустрічі представників країн зірвалися через те, що сотні тисяч федеральних службовців пішли у відпустку. За словами українського урядовця, головне занепокоєння полягає в можливих затримках із поставками зброї.

Всі майбутні проєкти трохи постраждали, бо люди з Пентагону, Держдепартаменту та Білого дому не зустрічаються, і ми втрачаємо час через це припинення роботи,

– повідомило українське джерело.

За даними видання, Київ сподівався на масштабний контракт із США щодо обміну технологіями БпЛА, який міг би сягати мільярдів доларів. Участь у цій ініціативі підтримали як Зеленський, так і Трамп, але зараз переговори на паузі.

The Telegraph констатує, що минулого тижня президент США неочікувано змінив свою позицію, заявивши, що Україна може повернути назад окуповані території. Також з'явилися повідомлення про можливу передачу ракет Tomahawk.

Водночас українські та міжнародні гуманітарні організації застерігають, що зрив переговорів може стати серйозним ударом, оскільки зараз російська сторона посилює атаки проти України та провокує європейські країни.

Що цьому передувало?