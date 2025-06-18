Шойгу договорился с Ким Чен Ыном: северокорейские саперы могут оказаться в Украине, – ISW

Северная Корея согласилась направить в Россию 6 тысяч военнослужащих, среди которых –саперы и строители. Об этом Шойгу договорился с Ким Чен Ыном во время визита в Пхеньян.

Подробнее о договоренности, состоявшейся 16 июня между Россией и Северной Кореей, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

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Россия договорилась с КНДР об отправке военных строителей

РосСМИ сообщают, что по итогам переговоров в Пхеньяне Северная Корея согласилась отправить в Россию тысячу саперов и пять тысяч строителей. Официальная причина – восстановление Курской области после атак украинских сил.

По информации местных властей, в Курской области пока заминировано более 5 тысяч квадратных километров. Однако аналитики не исключают другое использование северокорейских военных.

КНДР может перебросить саперов в оккупированную часть Украины

ISW заметил, что под видом "восстановления" Россия может перебросить военных из КНДР в оккупированную часть Украины. По их наблюдениям, ранее уже фиксировали присутствие технических советников из Северной Кореи в Донецке и Мариуполе.

Новая партия северокорейских военных получит роли инженеров и вспомогательного персонала именно на украинских территориях, оккупированных Россией.

Напомним, начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что на территории Курской области России уже находятся около 12 тысяч северокорейских военных. Многие из них прибыли по схеме так называемой "трудовой миграции", хотя, по словам Буданова, могут в будущем заключать контракты с российским оборонным ведомством.

Британская разведка 15 июня заявила, что потери северокорейских сил в боях на стороне России могут превышать 6 тысяч человек – это более половины от первоначального состава, дислоцировавшегося в Курской области.