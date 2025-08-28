Российские дроны заметили над Германией, Кремль "шпионит" за военной помощью Киеву, – NYT
- Российские дроны-шпионы, по данным чиновников, летают над Тюрингией для сбора информации о военной помощи Украине.
Европейские разведки и НАТО усиливают меры безопасности, свою очередь Россия продолжает вербовать агентов для диверсионных операций.
В немецкой Тюрингии над военными коридорами фиксируют полеты разведывательных дронов, связанных с Москвой. Аналитики из NYT предупреждают о новых российских угрозах из-за вербовки агентов по всей Европе.
Шпионские действия этих дронов могут привести к диверсионным операциям Кремля и поддержке российских войск на фронте. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на материал NYT.
Актуально Россия и Иран враждуют, хотя прикрываются разговорами о союзе, – разведка
Что известно о российских дронах над военными грузами в Германии?
В Германии, в частности на территории Тюрингии, неоднократно видели беспилотники, которые, по данным американских и европейских чиновников, управляются Россией или ее агентами.
Справочно:
Тюрингия – земля Федеративной Республики Германия, расположенная в центральной части страны. Столица – город Эрфурт. По информации издания WirtschaftsWoche, этот регион считается ключевым для транзита военных грузов.
Дроны-шпионы собирают разведывательную информацию о маршрутах, которыми США и их союзники транспортируют военную помощь Украине.
Американские чиновники подтверждают наличие подобных полетов, но отмечают, что отследить их точное происхождение пока не удается. Некоторые эксперты предполагают, что дроны могут запускать даже с гражданских судов в Балтийском море, включая знаменитый теневой флот России.
Для справки:
Теневой флот России – это группа танкеров, которые Кремль использует для обхода санкций из-за вторжения в Украину. По меньшей мере 100 судов теневого флота занимаются экспортом нефти и нефтепродуктов.
В то же время европейские разведки усиливают наблюдение за ситуацией, а НАТО уже вводит дополнительные патрули в регионе для противодействия потенциальным угрозам
Обратите внимание! Россия активно проводит диверсии в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины. По данным западных разведок, с 2022 года таких случаев стало значительно больше: их количество выросло вчетверо с 2022 по 2023 год, а затем еще втрое с 2023 по 2024 год.
Американская разведка помогает Европе бороться с угрозами, предупреждая о возможных атаках. В мае 2025 года она сообщила Германии о попытке отправить взрывчатку или зажигательные устройства через грузовые самолеты.
Военная помощь от США / Иллюстративное фото U.S. Embassy Kyiv
Это привело к аресту трех украинцев в Германии и Швейцарии, которых обвинили в контактах с Россией. Прокуратура Берлина отметила, что целью было повредить логистику перевозок.
К слову, несмотря на особый контроль в Европе, российские спецслужбы, в частности ГРУ, продолжают вербовать людей. Шпионами становятся как местные, так и мигранты, которые организуют диверсии в европейских городах.
Аналитик Сет Джонс из Центра стратегических и международных исследований объясняет, что пик этих диверсий был в 2024 году. Ведь тогда Россия всячески пыталась давить на Запад из-за усиления помощи Украине.
Однако в первой половине 2025 года официально зафиксировано лишь четыре подобных инцидента.
Эксперты считают, что уменьшение количества диверсий связано с усилением безопасности в Европе, активной работой разведок США и Европы, а также попытками мирных переговоров по войне в Украине.
Как россияне шпионят в Европе?
- Россияне устраивали поджоги складов в Великобритании, пытались повредить подводные кабели в Балтийском море. Эти действия должны были перенести войну ближе к Европе и уменьшить помощь Украине.
- Норвежская служба безопасности сообщала о масштабной деятельности российских агентов, которые планировали диверсии против ключевых объектов инфраструктуры.
- В то же время швейцарская разведка отмечала рост активности российских шпионов в Европе, которые занимаются сбором информации и подготовкой подрывных операций.
- Кремль подкупает отдельных политиков или целые партии в европейских парламентах, чтобы финансировать их и продвигать свои интересы. Главные цели Москвы – кража западных секретов, создание раскола в НАТО и ослабление поддержки Украины.